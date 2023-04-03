Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu

03 Nisan 2023 Pazartesi, 10:39

Her yıl kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı'da bu yıl etkili olmayan kar, Nisan ayında kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının ardından yeniden beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde don meydana geldi.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar çatılarda kar temizliği yaptı.

