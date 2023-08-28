Agrobay Seracılık’ta işten çıkarılan işçiler haklarını istiyor: ‘Ciddi bir tazminat sorunu var’

28 Ağustos 2023 Pazartesi, 15:18

İzmir Dikili-Bergama yolu üzerinde bulunan Bayburt Grup bünyesindeki Agrobay Seracılık’ta çalışan 39 kişi işten çıkarıldı. Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını belirterek “işten çıkarmalar yasal değildir, anayasal suçtur” ifadelerini kullandı. Kocagöz, şirkette ciddi bir tazminat sorunu yaşandığını aktararak “işten çıkarmalar durdurulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.







