Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
Bursa'da ailesine kızan adam bıçakla kendini rehin aldı. Polis ekiplerinin 1 saatlik çabası sonrasında ikna edilen şahıs, etkisiz hale getirildi.
Bursa'da saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Kocalar Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, ailesiyle tartışma yaşayan 40 yaşındaki A.M., bıçakla kendisini evin bir odasında rehin aldı.
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