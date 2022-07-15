Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı

15 Temmuz 2022 Cuma, 17:19

Bursa'da saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Kocalar Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, ailesiyle tartışma yaşayan 40 yaşındaki A.M., bıçakla kendisini evin bir odasında rehin aldı.

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