Akbelen’de neler oluyor? 40 binden fazla ağaç kesildi!

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Akbelen’de neler oluyor? 40 binden fazla ağaç kesildi!

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2023 Salı, 17:15

Ebru Birçak Edebali'nin sunduğu Gündem Özel programının konuğu Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara oldu.

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