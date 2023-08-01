Akbelen’de neler oluyor? 40 binden fazla ağaç kesildi!
Akbelen’de neler oluyor? 40 binden fazla ağaç kesildi!
Ebru Birçak Edebali'nin sunduğu Gündem Özel programının konuğu Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara oldu.
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