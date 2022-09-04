Akçakoca'da denizde hortum oluştu

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum oluştu. Bir balıkçı teknesi hortumun kenarından geçerken, hortum denizin üzerinde kayboldu.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 17:45

Öğleden sonra Akçakoca ilçesinde Değirmenağzı mevkisi açıklarında hortum oluştu. Hortum kısa süreli panik yaratırken, yaklaşık 300 metre açıkta büyüdü. Bir balıkçı teknesi hortumun yanından geçerken, hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Düzce hortum deniz

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