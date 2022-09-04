Akçakoca'da denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum oluştu. Bir balıkçı teknesi hortumun kenarından geçerken, hortum denizin üzerinde kayboldu.
Öğleden sonra Akçakoca ilçesinde Değirmenağzı mevkisi açıklarında hortum oluştu. Hortum kısa süreli panik yaratırken, yaklaşık 300 metre açıkta büyüdü. Bir balıkçı teknesi hortumun yanından geçerken, hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
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