Akıl almaz hırsızlık: Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı

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İstanbul Kartal'da gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan S.D. "Ne yapıyorsun hayatım" diye seslendi. S.D.'nin erkek arkadaşı sandığı hırsız önce onu öptü sonra telefonunu çaldı.

DHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:11

İstanbul'daki olay 31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Emniyet'te verilen şikayetçi ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

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