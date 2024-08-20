AKP ve MHP arasında neler oluyor? Miyase İlknur anlattı.

20 Ağustos 2024 Salı, 17:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'ye ve Erdoğan'a karşı yaptığı göndermelerle sık sık gündeme geliyor. O göndermelerden biri de Bahçeli'nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü sırada masada 17-25 Aralık'ı gösteren bir saatin görünmesiydi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, AKP ve MHP arasındaki güç devşirme yarışını anlattı.

ATAMA KARARLARINA KARŞI BİR TEPKİYDİ

MHP'nin bir süredir bazı semboller üzerinden gönderme yaptığını söyleyen İlknur, AKP'nin ise direkt eylemler üzerinden cevap verdiğini ifade etti. Süleyman Soylu'nun kadrolarının tarumar edilmesinin de altını çizdi.

"Bu son saat göndermesi sanırım Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan atama kararnamesine ilişkin bir tepkiydi. Çünkü MHP'nin daha önce listelere koydurduğu ve güç devşirdiği müdürler hallaç pamuğu gibi atıldı. Görevden alınsın, darbeci dediği müdürler ise terfi etti ve onların kadroları daha iyi yerlere geldi. Ona yönelik bir tepkiydi".

BİRBİRLERİNİ GÖZDEN ÇIKARAMAZLAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tamamen gözden çıkartamayacağına değinen İlknur, ittifak arasında bir kopuş görülmesinin zor olduğunu, böyle bir kopuşun ancak AKP'nin parlementer sisteme geçişi istemesi ve CHP ile bir anlaşmaya varmadığı sürece AKP'nin, MHP'den vazgeçemeyeceğini belirtti.

Keza MHP'nin de, AKP'den kolayca vazgeçemeyeceğini çünkü başta Sinan Ateş cinayeti olmak üzere birçok ertelemek istediği sıkıntıyla karşılabileceğini ifade etti.

AKP VE CHP ANLAŞABİLİR Mİ?

Bahçeli ve Erdoğan'ın sayısal gücünün tek başlarına %50 etmeyeceğini belirten İlknur, CHP'nin kritik rolünden ve içerisindeki çalkantılardan bahsetti. "Partilerin hiçbiri artık tek başına güçlü değil. CHP'de değil. Çünkü İYİ Parti eridi dibe gitti. O diğer küçük partilerin aslında hiçbir şeyi olmadığı görüldü. Saadet Partisi eridi. Demokrat Parti hakeza %1 bile değil. Yani CHP'nin de orası için bir alternatifi yok" dedi.

İlknur aynı zamanda, CHP içinde duyulmaya başlanan adaylık tartışmalarına da değindi. "Ekrem İmamoğlu ben olmak istiyorum diye on senedir çalışıyor. Mansur Yavaş ne pahasına olursa olsun adayım diyor ama görünür şekilde çalışmıyor. Şimdi burada başka açmazımız var. Adayı kim belirleyecek? Yasa diyor ki, parlementoda grubu bulunan partilerin adayını, parti grubu belirler. İmamoğlu diyor ki üyeler belirlesin. Üyeler belirlerse parti grubu bunu yok sayabilir. Şimdi Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olmazsa muhtemelen Demokrat Parti'nin adayı olarak çıkacak. İmamoğlu'da kazanacak aday benim diyebilir. O yüzden çok bilinmeyenli denklem. Biraz karmaşık" diyerek olası bir adaylık yarışını özetledi.

BAHÇELİDEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makam odasındaki 17-25 Aralık'ı gösteren saat ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir" ifadelerini kullandı.