AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini hedef aldı! "Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini hedef aldı! "Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2024 Perşembe, 17:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini hedef aldı! "Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"

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