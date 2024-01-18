AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini hedef aldı! "Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini hedef aldı! "Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini hedef aldı! "Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"
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