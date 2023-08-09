AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sığınmacı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada; “Dostlarımızın sayısını daha da arttırmanın derdindeyiz. Bizim kimseyle özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Herkesle konuşmaya, görüşmeye, karşılıklı adımlarla ortak bir noktada buluşmaya vardırır. Sizlerden muhataplarınızla temaslarınızda daima bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum. Son dönemde bölge ülkeleri Avrupa Birliği (AB) ve NATO müttefikleriyle oluşturduğunuz pozitif gündemi sürdürmekte kararlıyız” dedi.
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