AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sığınmacı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşma

09 Ağustos 2023 Çarşamba, 10:30