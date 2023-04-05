AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'seccade' siyasetine bel bağladı.
13.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidar ve iktidarın medya organları tarafından hedef haline getirilmesine sebep olan 'seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı.
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