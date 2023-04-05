AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'seccade' siyasetine bel bağladı.

Abone Ol google-news

13.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidar ve iktidarın medya organları tarafından hedef haline getirilmesine sebep olan 'seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2023 Çarşamba, 15:00


cumhuriyet tv seccade Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler