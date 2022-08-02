AKP'li Savcı Sayan'a Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım'dan istifa çağrısı: 'Tüm kirli çamaşırlarını meydana dökeceğim'

02 Ağustos 2022 Salı, 11:33

Yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılında, yüzde 55’in üzerinde oy alarak AKP’den Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan'ın, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle yürüdüğü video siyasetin gündemine oturmuştu.

Sayan'ın sosyal medyada gündem olan görüntüsünden sonra CHP Ağrı Gençlik Kolları açıklama yapmış; açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gideceği ve bütün provakatif eylemlerden Savcı Sayan'ın sorumlu olduğu bildirmişti.

ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bu kez konuşursam Savcı Sayan'ın tüm kirli çamaşırlarını meydana dökeceğim" dedi