AKP’nin kalesi Ümraniye’de İmamoğlu’na sevgi seli: AKP’li vatandaş bakın ne dedi!

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AKP’li vatandaş bakın ne dedi!

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2023 Salı, 12:31

AKP’nin kalesi Ümraniye’de İmamoğlu’na sevgi seli: AKP’li vatandaş bakın ne dedi!

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