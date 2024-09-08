Akran zorbalığı: "Çocuklar tehlikede!"
Akran zorbalığı: "Çocuklar tehlikede!"
Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde akran zorbalığına uğrayan çocukların psikolojik destek almamaları durumunda ileriki yıllarda anksiyete ve depresyon gibi durumları yaşadıklarını söyledi.
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