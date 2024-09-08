Akran zorbalığı: "Çocuklar tehlikede!"

08 Eylül 2024 Pazar, 13:50













Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde akran zorbalığına uğrayan çocukların psikolojik destek almamaları durumunda ileriki yıllarda anksiyete ve depresyon gibi durumları yaşadıklarını söyledi.