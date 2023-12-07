Aksaraylı emekli yurttaş isyan etti: 6 liralık ekmeği almaya zorlanan bile var...
Yeni yılda maaşlarına zam bekleyen emekliler, aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade etti.
Yeni yılda maaşlarına zam bekleyen emekliler, aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade etti. Aksaraylı bir emekli, "Türkiye'de emekli maaşı ile geçinen varsa görelim. Az önce dolar aldık 3 bin TL verdik, 200 dolar aldık... Türk lirası eridi. 14-15 bin TL ile geçinen varsa gelsin sorsun. 11 bin TL ile nasıl geçiniyoruz? Ekmek 7 lira oldu. Ben kendim halk ekmek satıyorum 6 liraya. 6 liraya bile ekmek almaya zorlanan insanlar var kendimiz de dahil. Bizim paramız pul oldu" dedi.
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