Aksaraylı emekli yurttaş isyan etti: 6 liralık ekmeği almaya zorlanan bile var...

07 Aralık 2023 Perşembe, 17:52

Yeni yılda maaşlarına zam bekleyen emekliler, aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade etti. Aksaraylı bir emekli, "Türkiye'de emekli maaşı ile geçinen varsa görelim. Az önce dolar aldık 3 bin TL verdik, 200 dolar aldık... Türk lirası eridi. 14-15 bin TL ile geçinen varsa gelsin sorsun. 11 bin TL ile nasıl geçiniyoruz? Ekmek 7 lira oldu. Ben kendim halk ekmek satıyorum 6 liraya. 6 liraya bile ekmek almaya zorlanan insanlar var kendimiz de dahil. Bizim paramız pul oldu" dedi.