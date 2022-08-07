Alarm sisteminde yeni dönem: Bu kez sesli alarma geçildi

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Mağazalarda pahalı ürünlere alarm takılma uygulaması artan zam oranları ile birlikte yeni ürünlere sıçrarken daha önceleri de şahit olduğumuz bebek mamasına takılan alarmlarda yeni bir sisteme geçildi. Mağazalarda bu kez önlemler artırıldı ve bebek mamalarına sesli alarmlar takıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 18:15

Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok ürüne zam gelirken yüksek fiyatlı ürünlerde hırsızlığı engellemek için alarmlar kullanılmaya başlandı. Bir süredir hayatımızda yer edinen alarmlar temel gıda ürünlerinden bebek mamalarına pek çok ürüne takılıyor.

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