Alarm sisteminde yeni dönem: Bu kez sesli alarma geçildi

07 Ağustos 2022 Pazar, 18:15

Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok ürüne zam gelirken yüksek fiyatlı ürünlerde hırsızlığı engellemek için alarmlar kullanılmaya başlandı. Bir süredir hayatımızda yer edinen alarmlar temel gıda ürünlerinden bebek mamalarına pek çok ürüne takılıyor.

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