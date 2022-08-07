Alarm sisteminde yeni dönem: Bu kez sesli alarma geçildi

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:39

Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok ürüne zam gelirken yüksek fiyatlı ürünlerde hırsızlığı engellemek için alarmlar kullanılmaya başlandı. Bir süredir hayatımızda yer edinen alarmlar temel gıda ürünlerinden bebek mamalarına pek çok ürüne takılıyor.

BU SEFER SESLİ ALARM

Daha önce pek çok markette ve bebek ürünü satılan mağazada bebek mamalarına alarm takılmıştı. 149 TL'ye satılan ve maksimum 10 gün yetebilecek bebek mamalarına bu kez farklı bir alarm sistemi uygulandı.

Sadece bebek ürünleri satan ve pek çok şehirde mağazası olan ünlü bir markanın İstanbul'da bir AVM'de bulunan mağazasında takılan bu alarmlar diğer alarmlardan farklı olarak her an ses çıkarıyor ve ürünün takibini kolaylaştırıyor.

ZAMLAR EN BÜYÜK ENGEL

Bebek sağlığı için oldukça önemli olan bebek sütü ve devam sütlerine uygulanan zam ise yurttaşların ürünlere ulaşmasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Yıl başında yüzde 20 zam uygulanan bebek mamalarına firmalar ara zamlar da uyguladı.

Şu günlerde 800 gramlık bebek mamaları 110 TL ile 270 TL arasında değişiyor.