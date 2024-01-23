Ali Babacan'dan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a flaş çağrı!

23 Ocak 2024 Salı, 10:58

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin; “Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından bir tanesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır. Çünkü Merkez Bankası, bütün 85 milyonun cebindeki paranın değerini korur, görevi budur. Bu bankanın büyük bir ciddiyetle, devlet ciddiyetine yakışan bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Son dönemlerde ben üzülerek izliyorum ki, Merkez Bankamız yaptığı işlerden çok bazı magazin haberlerle anılmaya başlandı. Bunlar kurum için iyi şeyler değil, varsa bazı konularda dedikodular bazı konularda yalan yanlış ya da doğru haberler varsa, bunların bir an önce en yetkili ağızdan açıklığa kavuşturulup, bu söylentilerin tamamlanması gerekir. Bir noktada bitirilmesi gerekir. Dolayısıyla benim buradan Merkez Bankası yönetimine çağrım, özellikle Merkez Bankası Başkanı’na çağrım; bir an önce çıkıp basının önüne kendi ağzından, tüm bu iddialara cevabını verip dedikoduların önünü kesmektir” dedi.