Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imama ilişkin ilk açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da katledilen Ekrem Karakaya'nın ardından Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'ün yaptığı açıklama ile ilgili sessizliğini bozdu.
Konya'da Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından geçtiğimz hafta katledildi. Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür ise minberde, protesto eylemine katılan doktorları eleştirmişti. Olayları hac ibadeti sırasında öğrenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sessizliğini bozdu.
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