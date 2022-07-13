Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imama ilişkin ilk açıklama

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:03

Konya'da Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından geçtiğimz hafta katledildi. Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür ise minberde, protesto eylemine katılan doktorları eleştirmişti. Olayları hac ibadeti sırasında öğrenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sessizliğini bozdu.

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