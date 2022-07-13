Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imama ilişkin ilk açıklama

Abone Ol google-news

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da katledilen Ekrem Karakaya'nın ardından Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'ün yaptığı açıklama ile ilgili sessizliğini bozdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:03

Konya'da Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından geçtiğimz hafta katledildi. Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür ise minberde, protesto eylemine katılan doktorları eleştirmişti. Olayları hac ibadeti sırasında öğrenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sessizliğini bozdu.

Haberin devamı

Ali Erbaş İmam ekrem karakaya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler