Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imama ilişkin ilk açıklama

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 07:52

Konya'da Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından geçtiğimz hafta katledildi. Konya-Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür ise minberde, protesto eylemine katılan doktorları eleştirmişti. Olayları hac ibadeti sırasında öğrenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sessizliğini bozdu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ali Erbaş, imam Ahmet Gür'ün sözleriyle ilgili “Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili aynı gün soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği neyse yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Şimdilerde hastane basmak, sağlık çalışanlarına saldırmak, hatta ölümle tehdit etmek yaygınlaşıyor. Bu konuda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyarıcı bir hutbe hazırlamasına ihtiyaç olduğu günlerdeyiz" değerlendirmesini yaptı.