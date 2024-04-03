Ali Koç'tan Süper Kupa çıkışı!

03 Nisan 2024 Çarşamba, 12:08













Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasından sonra yaşanan saldırıya ilişkin düzenlenen olağanüstü kongrede, “Yaptığımız tüm görüşmelerde en az tercih edilen, ligden çekilme olarak ifade edildi. Dolayısıyla bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz” dedi. Kongre üyeleri, alınacak kararlar konusunda da Yönetime tam yetki verdi.