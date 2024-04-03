Ali Koç'tan Süper Kupa çıkışı!
Ali Koç'tan Süper Kupa çıkışı!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasından sonra yaşanan saldırıya ilişkin düzenlenen olağanüstü kongrede, “Yaptığımız tüm görüşmelerde en az tercih edilen, ligden çekilme olarak ifade edildi. Dolayısıyla bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz” dedi. Kongre üyeleri, alınacak kararlar konusunda da Yönetime tam yetki verdi.
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