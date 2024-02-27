Ali Mahir Başarır'dan Hataylılara: 'Oy yoksa hizmet yok’ diyen o Cumhurbaşkanını affetmeyin!
Ali Mahir Başarır'dan Hataylılara: 'Oy yoksa hizmet yok’ diyen o Cumhurbaşkanını affetmeyin!
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Samandağ’da; “Evimiz yıkılmışken, çocuklarımız annelerimiz babalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız ölmüşken, ‘oy yoksa hizmet yok’ diyen o Cumhurbaşkanı ve adaylarını affetmeyin. Emeklisine 10 bin lira verirken 1 dakikada 3 emekli maaşı harcayan Recep Tayyip Erdoğan ve o bakanları affetmeyin" dedi.
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