Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 77 ABS 216 plakalı cipi durdurdu. Cipin sürücüsü Osman A.’nın durumundan şüphelenen ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi.