Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum

05 Ağustos 2022 Cuma, 03:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 77 ABS 216 plakalı cipi durdurdu. Cipin sürücüsü Osman A.’nın durumundan şüphelenen ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Ekiplere, "Alkollüyüm, üflemek istemiyorum. Bana nakliye işi geliyor. Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum" diyerek alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Osman A., polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ekipler, Osman A.'yı uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Kendisine alkol testi yapan polis ekiplerine "Allah razı olsun sizden. Delikanlısınız" diyerek tepki gösteren Osman A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Osman A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.