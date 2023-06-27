Almanya'nın Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası neleri öngörüyor?
Almanya’ya göçü kolaylaştıran yasa Meclis’ten geçti! CHP Berlin Başkanı gelişmeleri aktardı
Almanya'da Federal Meclis, sığınmacılar ve göçmenlerin ülkede iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni göç yasasına ilişkin tasarıyı kabul etti.
CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat yasanın neleri öngördüğünü, hangi yenilikleri getirdiğini Cumhuriyet TV'ye anlattı.
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