Altın fiyatları yükselecek mi? Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
Ömer Can Talu'nun hazırlayıp sunduğu 'İkinci Bakış' programının bu haftaki konuğu Finans Analisti İslam Memiş.
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