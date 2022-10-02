Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 59'uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej ile başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen kortej, Cam Piramit önünden başladı. Kortej için alana gelen sanatçılara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisinden araçların bulunduğu alana güçlükle geçen sanatçıların boynuna çiçekler asıldı.

Klasik araçlara binen sanatçı ve oyunculara yol boyunca korteji bekleyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kortejin başındaki araca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alabora bindi. Yol boyunca bekleyen vatandaşlara sanatçılar tarafından çiçekler verildi.Korteje bu akşam düzenlenecek törende Onur Ödülü alacak olan Perihan Savaş ve Erkan Can'ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tan'ın arasında olduğu pek çok sanatçı ve yönetmen katıldı. Kortej, 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri'ni takiben Karaalioğlu Parkı içerisinde eski belediye binası önünde sona erdi. Kortejin ardından festivalin açılış töreni saat 20.30'da Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunumuyla Antalya Spor Salonu?nda gerçekleşecek. Açılış günü, Mustafa Sandal'ın vereceği konser ile sona erecek.