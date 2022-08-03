Ambulansta tedavi edildi: Köpeği bir an bile yanından ayrılmadı

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Antalya'da 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Sinem Kılıç ile annesi ve anneannesi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği için ambulansta müdahale edilen Kılıç’ın 'Lopez' adlı köpeği, yanından ayrılmadı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:47

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Sinem Kılıç, annesi Gülsebin Kılıç ve anneannesi Leman Sulukçu'nun oturduğu dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı.

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