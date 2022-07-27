Ankapark için yapılan oylamada ilk sonuçlar: Yurttaşlar 'Yeşil alan' dedi
Ankara'da mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın geleceği için düzenlenen ankete ilk 3 gün 59 bin 149 kişi katılırken, bunlardan 14 bin 884'ü 'yeşil alan', 11 bin 215'i 'hayvanat bahçesi', 8 bin 425'i 'Atatürk Orman Çiftliği', 7 bin 343'ü 'yürüyüş alanı', 2 bin 751'i ise 'eğlence alanı' olması yönünde oy kullandı.
Ankapark 20 Mart 2019'da 'Wonderland Eurasia' adıyla ziyarete açıldı. Yapımının ardından 6'ncı ihalede park işletmeciye verildi. Park, Şubat 2020’de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için tahliye davası açtı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz tarihli kararında Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine hükmetti.
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