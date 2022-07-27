Ankapark için yapılan oylamada ilk sonuçlar: Yurttaşlar 'Yeşil alan' dedi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:34

Ankapark 20 Mart 2019'da 'Wonderland Eurasia' adıyla ziyarete açıldı. Yapımının ardından 6'ncı ihalede park işletmeciye verildi. Park, Şubat 2020’de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için tahliye davası açtı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz tarihli kararında Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine hükmetti.

Tahliye kararının ardından belediye tarafından Ankapark'ta tespit çalışması başlatıldı. Sadece 2021 yılından bugüne kadar 87 hırsızlık olayının yaşandığı belirlendi. İlk tespitlerde en çok elektrik aksamlar, trafolar, kablolar ve LCD televizyonların çalındığı saptandı. Ayrıca varillerin içine konulup, Ankara Çayı'na atılan metrelerce uzunluğunda kablo tespit edildi.

OYLAMADAN İLK SONUÇLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, talan edilen Ankapark'ın geleceğini Ankaralılara sormak üzere anket düzenledi. Ankete ilk 3 gün 59 bin 149 kişi katılırken 14 bin 884'ü 'yeşil alan', 11 bin 215'i 'hayvanat bahçesi', 8 bin 425'i 'Atatürk Orman Çiftliği', 7 bin 343 kişi 'yürüyüş alanı', 2 bin 751'i ise 'eğlence alanı' olarak kullanılmasını istedi. Ankete katılanlardan ayrıca 2 bin 787 kişi Ankapark'ın ücretsiz olmasını talep etti. Ankete en yoğun katılım Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut ilçelerinden, en az katılım ise Evren ilçesinden oldu.

"YEŞİL ALAN GÖRÜŞÜ ÖN PLANDA"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, devir işleminin ardından parkı vatandaşlara açtıklarını belirterek, "Biz şunu istiyoruz; Bir kişi karar verdi ve bu park yapıldı. Şimdi en azından geleceğini parayı veren, yani halkın kendisi karar versin istiyoruz. Gelin görün, ne kadar harcanmış bilin. Videoları izleyin. Fotoğrafları görün. Canlı olarak görün. Nasıl teslim aldığımızı görün. Hukuki mücadeleyi takip edin. Son nihai kararı siz verin. Bugüne kadar 59 bin yorum geldi. Bu, Ankaralıların bu durumu sahiplendiğini gösteriyor. Şu ana kadar en çok ‘yeşil alan’ olsun görüşü ön planda. ‘Hayvanat bahçesi’, ‘yürüyüş yolları’, ‘park olarak işletin' diyenler var. Bizim burada yaptığımız araştırmada iki kelime öne çıkıyor. ‘Ücretsiz olsun’ ve ‘nefes’. Halk nefes alabileceği, ailesiyle gidebileceği bir yer arayışında" diye konuştu.

"87 HIRSIZLIK VAKASI OLDU"

Gültekin, park işletmesinin ihale ile verildiğini ve bu nedenle 3 yıl boyunca belediye personelinin parka giremediğini belirterek, "Biz parkın içerisine bir güvenlik personeli dahi koyamadık. Devasa bir alan. Bizim sadece 2021 yılından bu güne kadar tespit ettiğimiz 87 hırsızlık vakası oldu ve bu durumu derhal mahkemeye ilettik. Bu bizim tespit edebildiğimiz rakam. Çünkü park bizde değil. İçeride yokuz, güvenliğini sağlayamıyoruz. Kapıyı tutsan da tutamazsın. Burada da tespitleri yapıyoruz. Biz burada kamu kaynaklarının en az zararla nasıl kullanılacağını tespit etmeye çalışıyoruz. En çok kablolar, özellikle elektrik aksamları, trafolar, sinema gibi yapılan yerlerdeki LCD televizyonlar gibi böyle daha pratik çalınabilecek malzemelere yoğunlaşmışlar. Kabloları alıyorlar, varillere dolduruyorlar. Devriye atarken arkadaşlarımız tespit ediyorlar. Varilleri atan kişiler yakalanamadı; ama en azından varillerin içerisindeki kabloları aldık" dedi.

"HALK KARAR VERECEK"

Gültekin, 2020 yılında yapılan tespitte Ankapark'taki zararın 111 milyon TL olduğunun ortaya çıktığını, bu rakama elektrikli aksamlı aletlerin dahil olmadığını belirterek, "Şu anda bu parkın yeniden işletilmesi 100 milyonlarca liraya mal olacak. Bunların hepsinin kararını biz veremeyiz. Bunlar ucu açık ve Ankaralıların yıllarına mal olacak kararlar. O yüzden Ankaralılara soracağız. Belki alet başı da soracağız. Bu aleti çalıştıralım mı? Biz hangi alet çalışıyorsa onu kurtarmaya çalışacağız. Biz bunları atma düşüncesinde değiliz. Yapılanı yıkmak gibi niyetimiz yok. Bizim niyetimiz burada nasıl en az zararla çıkarız. Şimdi 100 milyonlarca daha yatırıp tekrar bu oyuncakları çalıştırmak mı, yoksa bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla, mesire alanlarıyla büyük bir kent parkı yapmak mı? Bunların hepsini halka soracağız ve halk karar verecek" ifadelerini kullandı.