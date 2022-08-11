Ankara Emlakçılar Odası Başkanı: '150 bin yeni konut büyükşehirlerde etki sağlamayacak'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:05

Türkiye’deki konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artışa karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç kamu bankasından sıfır konutlar için yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi çekilebileceği müjdesini açıklamıştı. Ancak bu müjde ile birlikte konut fiyatları artmayı sürdürdü ve kiralar da asgari ücreti bulan artış oldu. Yine sorunu çözmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle TOKİ’nin devreye gireceği ve 81 ilde 150 bin konut yapılacağı açıklandı.

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