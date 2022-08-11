Ankara Emlakçılar Odası Başkanı: '150 bin yeni konut büyükşehirlerde etki sağlamayacak'
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 0,99 faizli konut kredisinin işe yaramadığını ve yeni planlanan 150 bin TOKİ konutunda da sayı artırılmazsa benzer bir durumun yaşanacağını söyledi. Akçam, “150 bin değil de 1,5 milyon olursa daha başarılı olur. Her ile eşit oranda dağıtılacaksa bin 800 civarında bir konut düşüyor. Bu Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde etki sağlamayacak” dedi.
Türkiye’deki konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artışa karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç kamu bankasından sıfır konutlar için yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi çekilebileceği müjdesini açıklamıştı. Ancak bu müjde ile birlikte konut fiyatları artmayı sürdürdü ve kiralar da asgari ücreti bulan artış oldu. Yine sorunu çözmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle TOKİ’nin devreye gireceği ve 81 ilde 150 bin konut yapılacağı açıklandı.
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