Kiralarda yeni dönem: Ev sahibi kirayı yıllık istiyor

Ev sahipleri, düzenli ödenmez endişesiyle kirayı yıllık istemeye başladı. Geçmişte yabancıya yönelik bu talebin artık tüm piyasaya yayıldığını belirten emlakçılar, “Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, kirayı tahsil edememekten çekiniyor. ‘Yerli yabancı fark etmez yıllık ödeme almadan evi vermem’ diyorlar. Zaten bütçesine uygun ev bulamayan vatandaş bu şartı duyunca mecburen geri dönüyor. Genelde yabancılar kiralıyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:31
Kiralarda yeni dönem: Ev sahibi kirayı yıllık istiyor
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Kiralık ev piyasasında sular durulmuyor. Fahiş zam talepleri, evi yüksek fiyatla başkasına kiralamak için yapılan tahliye baskıları hâlâ sürerken, son dönemde kiraların tahsil edilememesi sorunu da artmaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; birçok ev sahibi talebi fırsata çevirip yüksek fiyatlarla kiralama yapsa da, sonrasında düzenli ödeme alamamaktan dertli. İşte bu nedenle çok sayıda mülk sahibi artık yıllık peşin kira istiyor. Geçmiş yıllarda yabancı vatandaşlar için olan bu uygulama artık herkes için geçerli.

Ev sahiplerinin bu yolla kira gelirini garanti altına aldığını belirten emlak danışmanları “Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, düzenli ödeme alamama riskini görüyor. O nedenle yıllık ödeme almadan evi vermiyor” dedi.


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