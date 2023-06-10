Ankara Valisi Şahin'den ilk açıklama! "Çalışanların tamamına ulaşıldı..."

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Ankara Valisi Şahin'den ilk açıklama! "Çalışanların tamamına ulaşıldı..."

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2023 Cumartesi, 12:40


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