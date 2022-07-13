Ankara'da akıl almaz yolculuk
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 kişinin bir motosiklet ile yaptıkları yolculuk bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Keçiören ilçesi Ufuktepe semtinde 4 kişi trafikte bir motosiklet ile yolculuk etti. Bu tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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