Ankara'da apartman dairesinden '1 kamyonet' çöp çıktı: Avukattan 'kiracı şizofren' iddiası

09 Ağustos 2022 Salı, 17:42

Polatlı ilçe merkezinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce 6 katlı Eti Apartmanı'nda Ö.E.'ye ait daireyi kiraladı. Kadın taşındıktan bir süre sonra apartmandakiler kötü kokudan rahatsız oldu. Ö.E. de kiracısının çıkmasını istedi. 1 sene süren hukuki sürecin ardından savcılık evin tahliyesine karar verdi.

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