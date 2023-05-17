Ankara'da ilginç görüntü! Fırtınada binadaki koltuğu uçurdu, yoldan geçen otomobile çarptı...

17 Mayıs 2023 Çarşamba, 18:09

Ankara'nın Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere fırtına ve sağanak yağış kendini gösterdi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Fırtınanın etkisiyle havalanan koltuk yurttaşlar tarafından hayretle izlendi. Yol kenarına düşerek parçalanan koltuk, yoldan geçen bir otomobile çarptı.

O anlar yurttaşların kameralarına yansıdı.