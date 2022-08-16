Anne ve yavru ayının dut keyfi
Tunceli’de anne ve yavru ayı dut yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli merkeze bağlı Rabat Köyü’nde köyün içine kadar inen anne ve yavru ayı, ağaçtan dökülen dutlarla karınlarını doyurdu. Anne ve yavru ayının dut yiyerek karınlarını doyurmaları bahçe sahibi Bilal Eren tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Uzunca bir süre evin kapısından ayıları görüntüleyen Eren, “Gündüz vakti ilk defa köyün içine kadar gelmişlerdi. Dut ağacından dökülen dutları yedikten sonra yeniden ormanlık alana doğru gittiler. Ben de evimin kapısının önünden anne ve yavrunun o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım” dedi.
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