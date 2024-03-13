Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü

13 Mart 2024 Çarşamba, 11:35













Antalya’da her gün kördüğüme dönüşen trafik sorununun çözümü de bu bölgeden geçiyor ancak imar olmadığı için içinden ne yol, ne raylı sistem geçirilebiliyor. Yaklaşık 27 bin nüfuslu bölge bu yerel seçimlere de imar umuduyla gidiyor.