Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü

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Antalya Muratpaşa’da 10 mahalleyi kapsayan, yaklaşık 16 bin dönümlük alan yaklaşık 40 yılı aşkın süredir imar bekliyor. Havalimanı-kent merkezi aksında bağlantıyı sağlayan Aspendos Bulvarı’nın ikiye ayırdığı Kırcami bölgesinde, alanın batı ve güneyi tümüyle planlı. Hazine arazisinin neredeyse hiç olmadığı, tamamına yakınının özel mülkiyet tapulu olduğu alanda uzun zamandır ne doğru dürüst tarım yapılabiliyor ne de bir çivi için çakılabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2024 Çarşamba, 11:35




Antalya’da her gün kördüğüme dönüşen trafik sorununun çözümü de bu bölgeden geçiyor ancak imar olmadığı için içinden ne yol, ne raylı sistem geçirilebiliyor. Yaklaşık 27 bin nüfuslu bölge bu yerel seçimlere de imar umuduyla gidiyor.

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