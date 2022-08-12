Antalya'da banka müdürü rehin alındı!

Abone Ol google-news

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 16:39

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.

Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

OPERASYON HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Özel Harekat Polisleri, bankaya operasyon yapmaya hazırlanıyor. 

Antalya banka rehin özel harekat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler