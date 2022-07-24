Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Antalya’nın Akseki ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 03.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki yönünden Seydişehir yönüne gitmekte olan Saim Yardımcı (50) idaresindeki 06 GE 1519 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan Gökhan Gökçe (35) idaresindeki 25 AN 897 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenler 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akseki itfaiye ekipleri sevk edildi. 06 GE 1519 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Saim Yardımcı kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan Vesile Yardımcı, Salih Yardımcı ve Keziban Yardımcı hafif yaralandı.
25 AN 897 plakalı aracın sürücüsü Gökhan Gökçe ağır yaralanırken, bu araçta bulunan Levent Tektepe, Melek Gökçe, İrem Tektepe ve Aynur Tektepe hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.
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