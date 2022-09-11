Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı

11 Eylül 2022 Pazar, 17:24

Tropikal meyve üretiminde ürün çeşitliliğiyle 'Türkiye'nin bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da yılın ilk mango hasadı başladı. Başta muz olmak üzere, avokado, ejder meyvesi gibi 52 tropikal meyve türünün yetiştirildiği ilçede meyvelerin kralı olarak bilinen mango üretimi düzenlenen etkinlikle kutlandı. Üretici Ahmet Karagöz'ün örtü altı serasında gerçekleştirilen hasada moda tasarımcısı Ivana Sert de katıldı. Etkinlikte bahçede mango ağacından meyveler toplanıp, ürün hakkında bilgi verildi.

IVANA SERT MANGO TOPLADI

Tasarımcı Ivana Sert de mango toplayıp, meyveyi çok sevdiğini anlattı. Sert, "Çok güzel bir mango serasındayız. Mango Türkiye'de çok bilinmeyen meyve. Ben mangonun güzelliğini, faydalarını tanıtmak için geldim. Mangoyu uzun yıllar tüketiyorum. Çok doyurucu bir meyve. Rejim yapıldığı zaman kullanabilir. Potasyum, kalsiyom, magnezyum ve vitaminleri bol bir meyve. Gerçekten mucize bir meyve. Tadı müthiş" dedi.