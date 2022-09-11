Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango meyvesinin hasadı başladı.
Tropikal meyve üretiminde ürün çeşitliliğiyle 'Türkiye'nin bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da yılın ilk mango hasadı başladı. Başta muz olmak üzere, avokado, ejder meyvesi gibi 52 tropikal meyve türünün yetiştirildiği ilçede meyvelerin kralı olarak bilinen mango üretimi düzenlenen etkinlikle kutlandı. Üretici Ahmet Karagöz'ün örtü altı serasında gerçekleştirilen hasada moda tasarımcısı Ivana Sert de katıldı. Etkinlikte bahçede mango ağacından meyveler toplanıp, ürün hakkında bilgi verildi.
IVANA SERT MANGO TOPLADI
Tasarımcı Ivana Sert de mango toplayıp, meyveyi çok sevdiğini anlattı. Sert, "Çok güzel bir mango serasındayız. Mango Türkiye'de çok bilinmeyen meyve. Ben mangonun güzelliğini, faydalarını tanıtmak için geldim. Mangoyu uzun yıllar tüketiyorum. Çok doyurucu bir meyve. Rejim yapıldığı zaman kullanabilir. Potasyum, kalsiyom, magnezyum ve vitaminleri bol bir meyve. Gerçekten mucize bir meyve. Tadı müthiş" dedi.
Video Haberler
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
- Yandaştan Tarkan’a köçek benzetmesi
- Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt