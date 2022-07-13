Antalya'da mesire alanında hortum şaşkınlığı

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Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.

İHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:01

Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi.

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Antalya hortum

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