Antalya'da orman yangını

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Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:17

 Antalya'da orman yangını çıktı. Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Antalya orman yangını

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