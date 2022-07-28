Antalya'da simide zam

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:44

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısında ekmek ve diğer unlu mamul ürünleriyle ilgili, artan girdi maliyetleri gerekçesiyle zam kararı alındı.

Haberin devamı...