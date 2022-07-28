Antalya'da simide zam
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, birçok unlu ürüne zam yapıldı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısında ekmek ve diğer unlu mamul ürünleriyle ilgili, artan girdi maliyetleri gerekçesiyle zam kararı alındı.
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