Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
Arnavutköy'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı.
Mimar Sinan Caddesi'nde 11 Temmuz Pazartesi günü, bir grup aile üyesi, husumetli oldukları aileden birine ait oto yıkamacıya saldırdı.
Gruptakiler, pencereleri kırdı. Yıkama malzemelerini dağıttı.
O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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