Arnavutköy'de skandal: Kadına otobüs durağında cinsel taciz
İstanbul Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs beklerken cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen eski polis M.A. olduğunu tespit etti.
Arnavutköy'ün Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.
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