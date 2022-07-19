Arnavutköy'de skandal: Kadına otobüs durağında cinsel taciz

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İstanbul Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs beklerken cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen eski polis M.A. olduğunu tespit etti.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 13:55

Arnavutköy'ün Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.

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Arnavutköy cinsel taciz taciz

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