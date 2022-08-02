Arnavutköy'de 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı

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Arnavutköy'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Mahalleyi savaş alanına çeviren o anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 14:37

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle, aynı sokakta oturan birkaç kişi, 'neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı.

kavga Arnavutköy

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