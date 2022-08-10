Artvin'de derelerin beton kanala alınmasına tepki: '1800’lü yıllardan kalma tekniklerle bu çalışma olamaz'
Artvin’in Arhavi ilçesinde, Pilarget Vadisi’nde yaşayan halk; derelerin beton kanallar içerisinden akıtılması çalışmasına tepki gösterdi.
Pilarget Vadisi halkı; derelerin “ıslah çalışması” adı altında beton kanallar içerisinden akıtılması çalışmalarına tepki gösteriyor.
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