Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:36

İlçeye bağlı Keben Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarıkaya, Değirmendere mevkinde işlettiği restoranın yanındaki derede bir süre önce ördek ve kaz beslemeye başladı. Hayvanlarını beslerken dere kenarındaki yumurtalarını fark eden Sarıkaya, her gün toplayarak, işletmesine gelen misafirlerine sunuyor. Günde 15-20 yumurta topladıklarını belirten Sarıkaya, Manzara olsun diye burada akan dereye ördek ve kazlar bıraktık. Onlar da akan suyun kenarlarına yumurtluyorlar. Biz de burada günlük topluyoruz, misafirlerimize ikram ediyoruz. Hayvanlar derede yaşayıp attığımız ekmek ve kendi buldukları gıdalarla besleniyor. Sadece biz değil tüm köy halkı topluyor yiyor. Zaman zaman sokak köpekleri de dereye gelerek paylarını alıyor dedi.