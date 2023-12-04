Asgari ücretlinin, memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? Ali Tezel rakam vererek açıkladı...

04 Aralık 2023 Pazartesi, 17:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Milyonlarca memur ve emekli ocak zammı için yeni enflasyon oranının açıklanmasını bekliyordu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara gelecek zam oranları netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada “Asgari ücret 15 bin TL, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37 zam olabilir” dedi.