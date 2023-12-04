Asgari ücretlinin, memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? Ali Tezel rakam vererek açıkladı...
5 aylık enflasyon farkının bugün açıklanması ile birlikte memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada maaşlara yapılacak zamma ilişkin konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Milyonlarca memur ve emekli ocak zammı için yeni enflasyon oranının açıklanmasını bekliyordu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara gelecek zam oranları netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Ali Tezel, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada “Asgari ücret 15 bin TL, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37 zam olabilir” dedi.
Video Haberler
- Sevda Karaca Özak Tekstil işçilerinin taleplerini anlatt
- Maaş zamları ne kadar olacak?
- Lenf kanseri nedir?
- Bacağını yüzyılın cerrahı kurtardı
- Uzmanı ebeveynleri uyardı
- Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!
- Ceren Özdemir, ölümünün 4'üncü yılında anıldı
- Şükran Soner'in konuğu Siyasetçi Ercan Karakaş oldu
- CHP’nin ‘değişim’ sürecine dair Balbay’dan flaş açıklama
- Uzman ekonomist asgari ücret zammına dair konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Naci Görür'den ilk açıklama!