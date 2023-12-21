Asgari ücrette tek zam dönemi! DEVA Partili Avşar'dan iktidara flaş çağrı...

21 Aralık 2023 Perşembe, 10:40

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, iktidarın asgari ücretin yılda bir kez artırılması yönündeki kararıyla ilgili "Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor, döviz her gün değişiyor, enerji fiyatları sürekli güncelleniyor, nasıl bir kere belirleyeceksiniz asgari ücreti? Biz asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK'in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım" dedi.