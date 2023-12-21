Asgari ücrette tek zam dönemi! DEVA Partili Avşar'dan iktidara flaş çağrı...
DEVA Partili Avşar'dan iktidara flaş çağrı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, iktidarın asgari ücretin yılda bir kez artırılması yönündeki kararıyla ilgili "Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor, döviz her gün değişiyor, enerji fiyatları sürekli güncelleniyor, nasıl bir kere belirleyeceksiniz asgari ücreti? Biz asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK'in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım" dedi.
Video Haberler
- DEVA Partili Avşar'dan iktidara flaş çağrı...
- Gergerlioğlu ve AKP'li Usta arasında gerilim
- Yavaş'tan Akşener suçlamasında: Sessizliğini bozdu...
- Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanı'na tepki gösterdi
- CHP'li Kasap: Hasna Bitmez' in son sözlerini hatırlattı
- Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri kime? O kim bilmiyorum am
- Engin Altay'dan Meclis çıkışı: Bütçe haram bütçesidir!
- Önder, Meclis'te Refik Halit Karay'ın hikayesini anlattı
- Kaplıcalar sağlıklı mı? Doç. Dr. Levent Altınay uyarıyor
- Sırrı Süreyya Önder'den tartışmalı başlangıç
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- 'Ayıp olmasın diye evlendim' demedim
- ‘Oturum almam için bana yardım etti’
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- Asgari ücret zammına göz dikildi!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!